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DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kentsel dönüşümde rezerv alanı ilan etme yetkisini kısıtlayacak bir kanun teklifi hazırladı

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DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırladıklarını ve rezerv alan tanımının sınırlandırılmasını teklif ettiklerini açıkladı.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kentsel dönüşümde rezerv alanı ilan etme yetkisini kısıtlayacak bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin genel kurulda kabul edildiğini anımsattı.

Anayasalar, kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin halkın yaşam koşullarını düzenlemek, kolaylaştırmak ve gelişimi yönündeki olası engelleri ve problemleri ortadan kaldırmak üzere yapıldığını ifade eden Avşar, "Son zamanlarda yapılan bütün değişiklikler birçok konuyu içeren çorba olmuş torba yasalar, kanun teklifleri bir grubu, azınlığı mutlu etmek ve aynı kesimin iktidarını hakim kılmak için yapılmaktadır." dedi.

Avşar, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemelerin yer aldığı kanun maddelerinde değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek, hazırladıkları kanun teklifiyle; rezerv alan tanımını daha belirgin ve anlaşılır kılmak için "afete karşı dirençli olmayan yapı stoku ya da kamu arazi alanları"nın sınırlandırılmasını teklif ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

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