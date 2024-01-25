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DEVA Partisi Tek Kullanımlık Plastiklerin Yasaklanması İçin Kanun Teklifi Verdi

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin çevre, denizler ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, kanun teklifinde 2 yıllık bir geçiş sürecinden sonra yasağın uygulanmasını önerdiklerini söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kullanımı birkaç dakika ama doğada kalmaları yüz yıllar olan tek kullanımlık plastiklerin, denizleri, toprağı, insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının, Avrupa Birliği, Kanada, İngiltere ve Nijerya'da yasak olduğunu anlatan Rızvanoğlu, "Biz, DEVA Partisi olarak tek kullanımlık plastiklerin ülkemizde yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için kanun teklifi hazırladık ve bugün itibarıyla Meclis'e sunduk. Kanun teklifimizde 2 yıllık bir geçiş sürecinden sonra tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öneriyoruz." dedi.

Rızvanoğlu, tek kullanımlık plastiklerin zararlarını anlatarak, iktidarın bu konuda hiçbir şey yapmadığını, Avrupa, İngiltere, hatta İsrail'den plastik çöp ithal edildiğini öne sürdü.

Verdikleri kanun teklifine Mecliste bulunan tüm siyasi partilerden destek isteyen Rızvanoğlu, "Gelin, gelecek nesillere temiz bir çevre ve sağlıklı bir yaşamı hep birlikte bırakalım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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