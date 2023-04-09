DEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevinden istifa etti

DEVA Partisi Seyhan İlçe Başkanı Halit Acı, görevini bıraktığını açıkladı.

Acı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, samimiyet ve inançla başladığı partideki siyasi kariyerini, İl Başkanının kötü yönetimine rağmen sürdürdüğünü savundu.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP ile ortak liste yapma kararına ülke menfaati için destek verdiklerini belirten Acı, "Fakat hakkın, hukukun, liyakatin, emeğin, göz nurunun, alın terinin küçümsendiği ve ayaklar altına alındığı ayrı bir kavşaktayız." ifadesini kullandı.

Halit Acı, halkla, halkın sevdiği insanların birbirinden ayrılmaya çalışıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Demokrasi diye yola çıktık, mutlakiyetçi karanlık bir yerden yönetilir hale geldik. Halkın sevmediği ama DEVA'nın merkezindeki karanlık kör noktaların istediği isimlerin milletvekili yapılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. 20 yıldır beklediğimiz baharın şehrimize uğramadan geçecek olmasına üzülerek ve bütün sevenlerimizin affına sığınarak 2,5 yıldır görev yaptığımız Seyhan İlçe Başkanlığı ve yöneticiliğinden istifa ediyoruz."