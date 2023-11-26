DEVA Partisi'nden AK Parti'ye geçen üye sayısı açıklandı

DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, Horasan ilçe teşkilatından istifa ederek Ak Parti'ye geçen üye sayısının 800 değil, 71 olduğunu söyledi.

Ak Parti Erzurum il binasında dün DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı ilçelerinden DEVA Partisi'nden istifa ettiği belirtilen 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı. Yapılan törenle ilgili yazılı bir açıklama yapan DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, halkın yanıltıldığı ve manipüle edildiğini söyledi. Horasan ilçe teşkilatından 800 kişinin istifa ederek AK Parti'ye katıldıklarına yönelik hayali, uydurma ve abartılı açıklamalar yapıldığı, gerçekle ilgisi olmayan bu açıklamadan sonra kamuoyuna bilgilendirme zarureti içerisinde kaldıklarını ifade eden Bingöl açıklamasında şunları söyledi:

"Toplam 637 üyemizin bulunduğu Horasan'da, DEVA Partisi'nden istifalar olduğu doğrudur. Ancak, iddia edildiği gibi 800 kişi değil, Horasan'da sadece 67, Karayazı'da da 4 üyemiz partimizden istifa ederek ve hatta istifaya zorlanarak saf değiştirmişlerdir. Ak Parti yetkililerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle kendilerini esefle ve şiddetle kınıyorum. İzledikleri yanlı ve yanlış politikalarla ülkeyi çıkmaza iten, fakiri fukarayı, emekliyi, ücretliyi bir silindir gibi ezen, uyguladıkları yanlış politikalarla iş dünyasında deprem yaratan, iş yerlerinin kapanmasına, iflasların yaşanmasına neden olan AK Parti'nin birkaç ay sonra yapılacak mahalli seçimlerde büyük bir yenilgi alacağı şimdiden belli olmaya başlamıştır. Aziz Erzurumumuzun hiçbir yarasına merhem olamayanlar yapılan uyduruk törenlerle algı operasyonu peşindedir. Deniz bitmiş, kara görünmüştür. Rakamlarla oynayarak, gerçekleri ters yüz ederek bir yere artık varılamayacaktır. Açıklamamıza istinaden üye ve istifa sayılarını gösteren belgeler paylaşılmıştır. DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı olarak, AK Parti yetkililerini partimizden istifa ederek kendi saflarına katılanların isimlerini kamuoyunun önünde açıklamaya davet ediyorum."