DEVA Partisi'nde yeni koordinatörlükler oluşturuldu

DEVA Partisi genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü, İbrahim Çanakcı da Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

DEVA Partisi genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörü, İbrahim Çanakcı da Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ali Babacan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, genel başkanlığa bağlı yeni koordinatörlükler oluşturulduğu, bazı politika başkanlıklarının adının ve görev alanının değiştirildiği bildirildi.

Partinin il ve ilçe teşkilatına da gönderilen genelgeye göre, genel başkan yardımcılarından Mustafa Yeneroğlu, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı; Burak Dalgın, Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı; Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı; Mustafa Ergen, Eğitim Politikaları Başkanı; Selma Aliye Kavaf, Sosyal Politikalar Başkanı; Elif Esen, Kadın Politikaları Başkanı; Doğa Şanlıoğlu, Gençlik Politikaları Başkanı; Cem Avşar, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı; Evrim Rızvanoğlu, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı; Sadullah Ergin, Teşkilat İşleri Başkanı; İdris Şahin, Seçim İşleri Başkanı ve Parti Sözcüsü; Mehmet Emin Ekmen, Halkla İlişkiler Başkanı; Hasan Karal, Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı; Nazlı Seda Vural, İnsan Kaynakları Başkanı; Medeni Yılmaz, İdari ve Mali İşler Başkanı ve Genel Muhasip; Sanem Oktar da Genel Sekreter olarak görev aldı.

Genel başkan yardımcılarından Aysun Hatipoğlu, Kurumsal Yapılanma ve İş Süreçleri Koordinatörlüğüne; İbrahim Çanakcı da Ekonomi Politikaları ve Siyasi İşler Başkanlığına getirildi.

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü; Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sağlık Politikaları Koordinatörü oldu.

Bahar Kayserilioğlu, Kadın Çalışmaları Koordinatörü olarak görevlendirilirken, Kurucu Üye Tunahan Elmas, Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğüne, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Burçin Yereli, Parti İçi Eğitim Koordinatörlüğüne ve Elif Menderes, Saha Çalışmaları Koordinatörlüğüne getirildi.

Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ile Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Teşkilat İşleri Komisyon Üyesi olarak görevlendirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali İhsan Merdanoğlu, Ramiz Ongun, Gülçin Avşar ve Zeynep Tatar ile Kurucu Üye Kerem Altun da Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütecekler.