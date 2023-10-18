DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Cumhuriyetin 100. yılına yakışır kutlamalar yapılmalı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşık 10 gün kaldığını belirterek, tarihimize ve milletimize yakışır kutlamaların şehirlerimizde hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Ösen ayrıca İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını katliam olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Cumhuriyetimizin 100. yılına neredeyse 10 gün kaldı. Hala çok geç değil. İvedilikle harekete geçilmeli, tarihimize ve milletimize yakışır kutlamaların şehirlerimizde hayata geçmesi gereklidir." dedi.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını katliam olarak niteleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Filistin halkına da başsağlığı diledi.

Cumhuriyetin 100. yılının günlerdir kutlanıyor olması gerekirken sönük, suskun, belirsizlik içinde günler geçtiğini ifade eden Ösen, "Arkasında siyasi hesaplar olsun olmasın binbir zorlukla kurulan Cumhuriyete yakışan anmalar yapmamak kendi hayatlarından vazgeçen atalarımıza, uzuvlarını toprakta bırakan gazilerimize, ülkemiz ve aileleri için her alanda alın teri döken milyonlarca Cumhuriyet emekçisine haksızlıktır." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılına 10 gün kaldığına dikkati çeken Ösen, "Hala çok geç değil. İvedilikle harekete geçilmeli, tarihimize ve milletimize yakışır kutlamaların şehirlerimizde hayata geçmesi gereklidir." dedi.