DEVA Partisi Milletvekili: Plansız tarım politikaları üreticiyi ve tüketiciyi mağdur ediyor

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, AK Parti iktidarının plansız tarım politikaları nedeniyle üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğunu öne sürdü. Kaya, gıda enflasyonunda dünya rekoru kırıldığını ve Türkiye'de en pahalı gıda ürünlerinin satıldığını belirtti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, AK Parti iktidarının plansız tarım politikaları nedeniyle üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğunu öne sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gıda enflasyonunda dünya rekoru kırıldığını, dünyanın en pahalı gıda ürünlerinin Türkiye'de satıldığını ifade etti.

Türkiye'nin sadece kendisini değil bölge ülkelerini ve Avrupa'yı doyuracak kapasite ve kalitede tarımsal üretim yapabilecek konumunda olduğunu anlatan Kaya, "Maalesef hükümetin pek çok alanda olduğu gibi tarım alanında plansız ve iş bilmez politikaları yüzünden üretici de aç, tüketici de aç hale getirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında dahi ülkemizde gıda enflasyonu yüzde 66 seviyelerindeyken bugün iktidar gıda enflasyonunu yüzde 100'ün çok çok üstüne taşıdı." diye konuştu.