DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve bakanların seçim kampanyasında devletin imkanlarını kullanmasını sorguladı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Cumhurbaşkanı seçim kampanyası kapsamında kaç adet makam otomobili, uçak ve resmi hizmete mahsus vasıta kullanmaktadır? Hangi bakanlar genel seçim kampanyasında bakanlığın imkanlarını kullanmaktadır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve bakanların seçim kampanyasında devletin imkanlarını kullanmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu'nun önergesi şöyle

"298 sayılı Kanun'un 65. maddesine göre seçim yasakları kapsamında, 4 Mayıs tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı ve bakanlar yurt içinde yapacakları gezilerde makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanmazlar. Aynı şekilde bu gezilerde, protokol icabı olan karşılamalarla törenler yapılamayacağı gibi resmi ziyafetlerin de verilmesi kanun gereğince yasaktır."

"HANGİ BAKANLAR BAKANLIĞIN İMKANLARINI KULLANIYOR"

"Cumhurbaşkanı seçim kampanyası kapsamında kaç adet makam otomobili, uçak ve resmi hizmete mahsus vasıta kullanmaktadır? Hangi bakanlar genel seçim kampanyasında bakanlığın imkanlarını kullanmaktadır? Bakanların hangileri seçim kampanyası kapsamında kaç adet makam otomobili ve resmi hizmete mahsus uçak ve vasıta kullanmaktadırlar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası kapsamında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden harcanan ve harcanması planlanan miktar nedir? Bakanların seçim kampanyası kapsamında ilgili bakanlıkların bütçesinden bugüne kadar harcadıkları ve harcamayı planladıkları miktar nedir? Her iki seçim kampanyası kapsamında kamu araçlarının yakıtlarının masrafı 85 milyonun vergilerinden mi karşılanmaktadır?"