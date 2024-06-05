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DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Yerel basına destek şartları hafifletilmeli

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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel basına yönelik destek şartlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Ekmen, iktidarın son dönemde yerel basını hedef alan uygulamalara imza attığını belirtti ve yerel basının doğru habercilik yaptığını vurguladı. Ekmen, yerel basına yönelik abonelik ve reklam kısıtlamalarının tasarruf tedbirleri nedeniyle yerel basının tamamen kapanma riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Yerel basına yönelik destek şartlarının hafifletilmesi gerekiyor." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, son birkaç yıldır yerel basını hedef alan uygulamalara imza attığını savundu.

Yerel basının, doğru ve gerçek habercilik yaptığını söyleyen Ekmen, kamuya yönelik tasarruf genelgesiyle yerel basına yönelik abonelik ve reklam kısıtlamasına gidildiğini anlattı. Ekmen, bir ildeki yerel gazetelerin bu duruma tepki göstermek için, aynı gün attıkları manşeti basın mensuplarına gösterdi.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle yerel basının tamamen kapanması riskinin bulunduğunu dile getiren Ekmen, yerel basın ve internet haber sistemindeki kuruluşların reklam desteği alabilmeleri için bazı şartların yanı sıra çalışan sayısı kriterine uyması gerektiğini de belirtti. Bu şartların, yerel basın için ağır maliyetler oluşturduğuna işaret eden Ekmen, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Basın İlan Kurumu reklamlarında yüzde 30 daralmaya gidilecek. Bir gazete ortalama 100 liralık reklam alabiliyorsa, bundan sonra ancak 70 liralık alabilecek. Bunu almak da kolay olmayacak. Şartları yerine getirseler dahi gelirlerinde yüzde 30 azalma olacak. Bu, yerel basının hayat damarlarından birini kesmek anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Yerel basına yönelik mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ekmen, "Yerel basına yönelik destek şartlarının hafifletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

DEVA Parti'li Ekmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç'a, yerel basının sorunlarına çözüm bulunması için gereken adımların atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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