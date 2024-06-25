DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesini talep etti

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesini talep etti.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangından etkilenenlerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, yangının meydana geldiği yerlerin de afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekmen, yangının elektrik hatlarından çıktığına yönelik tespitlerin olduğunu belirterek, bölgenin elektrik sisteminin altyapısının ve dağıtım hizmetlerinin Dicle Elektrik Dağıtım AŞ tarafından karşılandığını ifade etti.

Bölgedeki tarımsal sulamada yaşanan sorunlarının, GAP'ın sulama projesinin damlama ve yağmurlama sulama şeklinde tamamlanmasıyla çözüleceğini aktaran Ekmen, şunları kaydetti:

"Sulama kanalları tamamlandığında şehir merkezlerindeki kaçak kayıpla mücadele büyük oranda başarıya ulaşmış durumdadır. Dicle Elektrik AŞ bir savunma psikolojisi içerisindedir. Hayatını kaybeden insanlarımız, canlarımız var. Dicle Elektrik AŞ, bu olayın doğru bir şekilde aydınlatılması ve zararların tazmini noktasında yargı sürecini beklemeden inisiyatif almalıdır. Ailelere yargı süreçlerini bloke etmeden tazminatlar hemen ödenmelidir. Köylünün, çiftçinin ailelerin acısı bir nebze olsun dindirilmelidir. Bölgede tarımsal sulamadan kaynaklı toplu cezalandırma ve yüksek fatura sisteminden vazgeçilmelidir."

Ekmen, konuşmasında Batman Petrolsporun altyapı takımlarının kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "2023-2024 sezonunda 6 branşta toplam 1050 sporcu faaliyet göstermektedir. TPAO Genel Müdürlüğünün kulübe vermiş olduğu destek yıllık 5-7 milyon civarındadır. Bu çocukların başarı hikayelerine destek verin. 67 yıllık Batman tarihinde ilk defa sporcularımız uluslararası olimpiyatlara, dünya şampiyonalarına katılıyor. Bu gençlere bir imkan sunmazsanız ülke ve devlet olarak başarılardan mahrum kalırsınız." ifadelerini kullandı.