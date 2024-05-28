DEVA Partisi Milletvekili Kısacık, Esnaf Kefalet Kredi Faiz Oranlarını Eleştirdi

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, esnaf kefalet kredi faiz oranlarının arttırılmasına ilişkin "Esnafın çektiği krediyi yüzde 120 arttırıyorsunuz da esnafın karı yüzde 120 mi arttı? Esnafımız faiz oranlarının böyle arttırılacağını bilseydi böyle bir borçlanma altına girer miydi?" dedi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kredi faiz oranlarını yüzde 120'ye varan oranlarda arttırdığını söyledi.

Esnafın ayakta kalamayacak durumda olduğunu dile getiren Kısacık, "Bu faiz artışından daha önce çekilen ve ödemesi devam eden esnaf kredileri de etkilenecek. Peki buradan soruyorum. Esnafın çektiği krediyi yüzde 120 arttırıyorsunuz da esnafın karı yüzde 120 mi arttı? Esnafımız faiz oranlarının böyle arttırılacağını bilseydi böyle bir borçlanma altına girer miydi? Bu esnafı tuzağa düşürmektir. Esnaf kredisini ödeyemez iken bir de faiz arttırıldı." diye konuştu.

Kısacık, ekonomik durgunluğun, enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığını, işlerinin azalması, maliyetlerin artması nedeniyle esnafın bir cenderenin içine girdiğini kaydetti.

Esnafa sahip çıkmanın Türkiye'ye ve milletine sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getiren Kısacık, şöyle konuştu:

"Esnafın kullandığı kredi faizlerinin artması, işletme maliyetlerini artırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır. Bu durum, esnafın rekabet gücünü azaltmakta ve ayakta kalmak için daha fazla mücadele etmesini gerektirmektedir. Üstelik bu artış, esnafın zaten zorlu bir ekonomik ortamda mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşmektedir."

Kısacık, hükümetin esnafın sorunlarına çözüm bulmasını istedi.