DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki Deprem Hasar Tespitlerini Eleştirdi

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binaların hasar tespitlerinin yetersiz ve düzensiz yapıldığını öne sürdü. Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay 10 gün geçtiğini belirterek, bunun adeta bir doğum süreci olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binaların hasar tespitlerinin yetersiz ve düzensiz yapıldığını öne sürdü.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay 10 gün geçtiğini belirterek, bunun adeta bir doğum süreci olduğunu ifade etti.

Depremin bölgede yarattığı olumsuzluklara işaret eden Karatutlu, orta hasarlı binalardaki vatandaşların sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Karatutlu, hasar tespitlerinin yetersiz ve düzensiz yapıldığını ileri sürerek, "Vatandaş diyor ki 'uygun olmayan alan tanımı bu binaların ruhsatları 8-10 kata kadar verilirken yok muydu? Hemen deprem sonrası mı ortaya çıktı?' Binlerce insanı mağdur eden belediyelerin sorumluları da hesap vermelidir. Vatandaşların bu dönemde yaşadıkları maddi ve manevi kayıplar yanında orta hasarlı bina, hasarlı bina sahipleri şehri yönetenlerce cezalandırılmaya çalışılıyor." dedi.

Doğukent bölgesinde 3 binin üzerinde dairenin ağır hasarlı olduğunu ve yıkılacağını anlatan Karatutlu, "Doğukent zemininin uygunsuzluğu yıllardır biliniyordu. Buna rağmen bu bölgeye 8-10 kat hatta 16 kata kadar ruhsat verdiler. Deprem sonrası yaklaşık 50-60 bin insanın yaşadığı yer hayalet kente dönüştü. Fay hattında olduğu bilinmesine rağmen bu bölgeye ruhsat veren yerel yönetim sorumluları gereken soruşturmaya dahil edilmelidir." diye konuştu.

Karatutlu, yanında getirdiği Kahramanmaraş'ın Bertiz üzümünü de tanıttı.