Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Vergi Düzenlemelerini Eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, vergi düzenlemelerinin israfı ve yolsuzlukları önlemeden, şeffaflığı sağlamadan kabul görmesinin mümkün olmadığını belirtti. Şahin, vergi düzenlemesi paketinin işlem maliyetlerini artıracağını ve dar gelirli kesimleri zor durumda bırakacağını ifade etti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "İsrafı ve yolsuzlukları gerçek anlamda önlemeden, şeffaflığı tam sağlamadan getirilecek vergi düzenlemelerinin kamuoyunda kabul görmesi mümkün değildir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun tekliflerinin gelişigüzel hazırlanarak TBMM'de kanunlaştığını, bunun faturasını da 85 milyon vatandaşın ödediğini söyledi.

Fahiş fiyatlar ve geçim zorluğunun toplumun büyük kesimini sıkıntıya soktuğunu dile getiren Şahin, hazırlıkları devam eden vergi düzenlemesi paketini eleştirdi.

Vergi düzenlemesi paketinin iltizam usulüne benzer bir anlayışla hazırlandığını ileri süren Şahin, "Söz konusu vergi paketi, işlem maliyetleri ve mükellefler üzerindeki işlem yüklerini artıracak unsurlar içeriyor. Bazı düzenlemelerin dar ve orta gelirlerinin yükünü azaltmak yerine artıracağı yönünde güçlü bir kanaat oluşmuş durumda. Bu kanaatin bir kısmı gerçeği yansıtırken bir kısmı da paketin muğlaklığından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Şahin, bahşiş alanlar, motokuryeler, engelliler, çiftçiler ve esnaflarla ilgili düzenlemelerin kamuoyunda en çok konuşulan hususlar arasında olduğunu ifade etti.

Engellilerin araçlarına tanınan ÖTV istisnasının yapılacak düzenlemeyle kaldırılacağının iddia edildiğini aktaran Şahin, "İktidar başka bir alan bulamadı da engelli vatandaşlarımızın sadece hayatını kolaylaştırmak adına yapılan bir muafiyetten, bir istisnadan mı bir fayda çıkartmak istiyor? Her şey bitti, deniz tükendi de bizim engelli vatandaşlarımızın ÖTV'sine mi sıra geldi?" diye sordu.

Kira stopaj vergisi ve yurtdışı çıkış harç bedellerinin de artırılmasının öngörüldüğünü kaydeden Şahin, pakette enflasyonu daha da artıracak düzenlemeler yer aldığını savundu.

Şahin, "İsrafı ve yolsuzlukları gerçek anlamda önlemeden, şeffaflığı tam sağlamadan getirilecek vergi düzenlemelerinin kamuoyunda kabul görmesi mümkün değil. Kamu yönetiminde köklü sorunlar giderilmeden, ekonomik model anlayışı değişmeden, kamudaki kara delikler ortadan kaldırılmadan, sadece günü kurtarmaya yönelik vergi tedbirleriyle yol almak imkansızdır. Sadece vergi almak suretiyle enflasyonla mücadele edilmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Deva Partisi Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title