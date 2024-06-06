DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin: Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının gereği yapılmalı

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Anayasa Mahkemesince (AYM), 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptal edilen bazı hükümleriyle ilgili TBMM'nin gereki yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesince, iptal kararlarının anayasaya aykırılık gerekçesiyle verildiğini belirten Şahin, 200'den fazla hükmün iptal edildiğini söyledi.

Şahin, "Anayasa Mahkemesi iptal kararında şunu söylüyor; 'İğneden ipliğe yapılan düzenlemelerin tamamında usulsüzlük var. Tamamı konu, amaç ve kapsam ilkeleri yönünden anayasaya aykırılık teşkil ediyor.' Anayasa Mahkemesi, iktidarı öfkelendirmemek adına kararların düzenlenmesi için de 12 ay bir süre veriyor." dedi.

Yüksek Mahkemenin, iptal edilen düzenlenmelerin KHK ile yapılamayacağına, kanun gerektirdiğine işaret ettiğini aktaran Şahin, 703 sayılı KHK'deki çok sayıda hükmün anayasa ile bağdaşmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisinin iptal edilmediğini belirten Şahin, anayasada bu yetkinin açıkça Cumhurbaşkanı'na tanımlandığını ifade etti. Şahin, iptal kararlarının Cumhurbaşkanı'na tanımlanan yetkinin, usulüne, amacına, konusuna ve kapsamına göre uygun kullanılmadığı gerekçesiyle verildiğini öne sürdü.

DEVA Parti'li İdris Şahin, "Anayasa Mahkemesinin kararı neticesinde TBMM üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirmeli, bugün itibarıyla başlayan 12 aylık sürede gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir." diye konuştu.