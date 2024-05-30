DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu: Kıyılar Halka Açık Kalmalı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, vatandaşların denize, sahile, kıyılara serbestçe erişim hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, halkın serbestçe kullanması gereken kıyıların büyük bir bölümünün halka kapalı olduğunu söyledi.

Vatandaşların para ödemeden ayaklarını denize bile değdiremediğini vurgulayan Rızvanoğlu, halkın kullanımına açık olan sahillerin sayısının her geçen gün azaldığını kaydetti.

İstanbul'un Karaköy semtinde boğaz havası almak isteyen, Tophane'ye doğru yürümek isteyen vatandaşların karşısına bir otelin çıktığını belirten Rızvanoğlu, vatandaşların oteli geçip ileri gidemediğini aktardı. Rızvanoğlu, "Koskoca sahil, otelin havuzunu kullanan bir avuç zümreye bırakılmış durumda." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin "Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız" sözlerini hatırlatan Rızvanoğlu, "Sayın Bakan siz koskoca kıyıyı 10-15 kişinin yüzme havuzuna çevirdiniz. Kaçak olarak üç beş şezlong satan yerlere bakmayı bırakın İstanbul'un tam orta yerine bakın." ifadesini kullandı.

Kıyıların halka açık kalması için mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Rızvanoğlu, vatandaşların denize, sahile, kıyılara serbestçe erişim hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Kıyıların halka kapatılmasının, vatandaşların doğadan ve denizden mahrum kalmasına neden olduğunu dile getiren Rızvanoğlu, "Kıyılar kamusal alandır, ayrıcalıklı bir gruba bırakılamaz." dedi.