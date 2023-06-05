DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu Dünya Çevre Günü'nde Plastik Kirliliğine Dikkat Çekti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Bu senenin teması ' Plastik kirliliğine çözüm.' Plastik kirliliğinin havamıza, suyumuza, toprağımıza ve dolayısıyla sağlığımıza vereceği zararları azaltmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, Twitter hesabından Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Rızvanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Bu senenin teması 'Plastik kirliliğine çözüm.' Plastik atıkların geri dönüştürülerek ekonomimize kazandırılması ve plastik yerine farklı materyallerin kullanımı gibi ülkemize birçok açıdan katkı sağlayabilecek çalışmalar yapacağız. Yalnızca vatandaşlarımızın değil, tüm canlıların varlığını ve sağlığını tehdit eden bu konu; önümüzdeki günlerde Meclis'e taşıyacağımız en önemli başlıklardan birisi olacak. Plastik kirliliğinin havamıza, suyumuza, toprağımıza ve dolayısıyla sağlığımıza vereceği zararları azaltmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu özel günde ve her günde Meclis'te 'Çevrenin Sesi' olacağıma bir kez daha söz veriyorum."