DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, kamuda mülakatın kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Kaya, mülakatlarda yaşanan haksızlıklara son vermek amacıyla teklifi sunduklarını belirtti.

DEVA Partisi Milletvekili Ertuğrul Kaya, mülakatın kaldırılması için kanun teklifi sundu

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, kamuda mülakatın kaldırılması için hazırladıkları kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "'Mülakatı kaldıracağız' dediniz. Gençlerimiz size inandı, aileleri size güvendi. Size oy verdi. Siz ne yaptınız, mülakatlara tam gaz devam ettiniz." diye konuştu.

Mülakatlarda haksızlıkların yaşandığını iddia eden Kaya, "Yaşanan bu adaletsizliklere son vermek, mülakatlarda yaşatılan haksızlıklara 'dur' demek için geçtiğimiz cuma günü kanun teklifimizi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.

DEVA Partisi kurulurken "mülakatı kaldıracağız" sözünü verdiklerini hatırlatan Kaya, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Seçimden evvel milletimize 'mülakatı kaldıracağız' sözünü verdiniz, işte size sözünüzü tutma fırsatı, eğer sözünüzde samimiyseniz buyurun mülakatı kaldırın." ifadesini kullandı.