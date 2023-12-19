DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Ülke olarak gün gün yoksullaşıyoruz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, seçim sonrasında iktidarın ülkenin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili hiçbir hazırlığının olmadığını belirterek, yoksulluğun derinleştiğini ve yaygınlaştığını söyledi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Ülke olarak gün gün yoksullaştığımızı iliklerimize kadar hissediyoruz." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrasında iktidarın ülkenin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili hiçbir hazırlığının olmadığının görüldüğünü öne sürdü.

"Yüksek enflasyon en adaletsiz vergidir, halkın cebinden gelirini almak hatta çalmaktır" diyen Esen, enflasyonun beraberinde paranın değer kaybını, alım gücünün düşmesini, yokluk ve yoksulluğu getirdiğini ifade etti.

Gelir dağılımı ve adaletin bozulmasının; yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olmasıyla "orta direğin tümüyle çöktüğünü" savunan Esen, "Anne babanın çocuklarına et, süt, yumurta yedirememesi; çok eskilerde kalan kıtlık ve kuyrukların geri gelmesi... Ülke olarak gün gün yoksullaştığımızı iliklerimize kadar hissediyoruz. Çocuklarımız yoksul, çocuklarımız aç, doymuyor. Doymadıkları için okulda dersleri dikkatli takip edemiyorlar, okuduklarını anlayamıyorlar ve bir gelecek hayal edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kadını güçlendirmek için ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu da söyleyen Esen, kış saati uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yoksulluğun derinleşmeye ve yaygınlaşmaya devam ettiğini öne süren Esen, ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde de bulundu.