DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen, deprem bölgesindeki kadınların güvenliği ve adli süreçlerdeki aksaklıklar hakkında soru önergeleri verdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a deprem bölgesindeki kadınların güvenliği ve adli süreçlerdeki aksaklıklar hakkında sorular yöneltti. Esen, deprem bölgesinde güvenlik zafiyeti yaşandığını ve adli süreçlerde yaşanan aksaklıkların aileleri ve kadınları mağdur ettiğini belirtti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Deprem bölgesi konteyner ve çadır kentlerde kalan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların güvenliklerinin sağlanması için herhangi bir önlem alınmış mıdır? Deprem bölgesinde ağır hasar almış adliyelerde çalışan personelin barınma sorunu çözülmüş müdür" diye sordu.

DEVA Partili Elif Esen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi. Esen, Deprem bölgesinde güvenlik zafiyeti yaşandığını ve adli süreçlerde yaşanan aksaklıkların aileleri ve kadınları mağdur ettiğini belirti.

"ŞİDDETE UĞRAMA RİSKİ BULUNAN KADINLARIN GÜVENLİKLERİ İÇİN ÖNLEM ALINMIŞ MIDIR"

Esen, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Deprem bölgesinde evlerin ağır hasarlı olması sebebi ile adres kayıt sistemi güncellenmemiş ve tebligat konusunda problem yaşanmaktadır. Kamu düzenini ilgilendiren bu konu hakkında düzenleme yapılmış mıdır? Adres kayıt sisteminde geçici barınma merkezlerinin ikametgah olarak düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmış mıdır? Deprem bölgesi konteyner ve çadır kentlerde kalan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların güvenliklerinin sağlanması için herhangi bir önlem alınmış mıdır? Deprem bölgesinde kurulan konteyner ve çadır kentlerde yaşayan şiddet mağduru kadınların 6284 sayılı yasa çerçevesinde almış oldukları koruyucu, önleyici tedbirlerin infazı nasıl gerçekleşmektedir? Konteyner ya da çadır kentte yaşayan kişiler için uzaklaştırma kararları nasıl infaz edilmektedir?

"AFAD YARDIMLARINA BAŞVURMA HAKKI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KADINLARA TANINMIŞ MIDIR"

AFAD tarafından yapılan hane başı destek ödemesi, kira desteği ve taşınma yardımlarına başvurma hakkı, boşanma aşamasında olup yalnız yaşayan kadınlara ve resmi nikahı bulunmayan kadınlara tanınmış mıdır? Bu kadınların hak sahipliği başvuruları kabul edilerek, gerekli maddi destek kendilerine sağlanmış mıdır? AFAD tarafından bu yönde yapılan başvuruların alınmaması veya kabul edilmemesi üzerine mağdur olan kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi adına bir çalışma yapılmış mıdır? Ek destek ödemesi yapılmış mıdır?"

"ADLİYE PERSONELİNİN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ MÜDÜR"

Esen'in Bakan Tunç'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinden bu yana kaç tane koruyucu, önleyici tedbir başvurusunda bulunulmuş ve kaçına kabul kararı verilmiştir? Deprem bölgesinde ağır hasar almış adliyelerde çalışan personelin barınma sorunu çözülmüş müdür? Personel için kaç adet konteyner yahut geçici konut tahsisi sağlanmıştır? Deprem bölgesinde hasar gören adliyelerin işleyişi yavaşlamış bu durum işlerin aksamasına sebebiyet vermiştir. Bu konuda ek personel ataması yapılmış mıdır ya da yapılması planlanmakta mıdır? Deprem bölgesinde bulunanlar lehine hükmedilen tedbir ve iştirak nafakalarının tahsilatında herhangi bir aksama veya gecikme yaşanmış mıdır? Nafaka tahsilatları ne şekilde yapılmaktadır? Deprem bölgesinde bulunan çocukların velayet hakkı kendisinde olmayan ebeveyni ile kişisel ilişki kurma hakkı ne şekilde ve hangi koşullar altında gerçekleşmektedir?"