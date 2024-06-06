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DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen'den çocukların annelerinin ceza infazlarına ilişkin çağrı

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların yüksek yararı dikkate alınarak 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ceza infazlarının ertelenmesi ve hamile annelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Çocuğun yüksek yararı dikkate alınarak 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ceza infazları ertelenmeli ve hamile anneler de bu kapsamda değerlendirilmelidir." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezavinde anneleriyle birlikte kalan çocukları ziyarete 23 Nisan'da başladığını anımsattı.

Bu kapsamda Ankara'da Sincan Cezaevi ile İstanbul'da Silivri Marmara Cezaevi'nde görüşmeler yaptığını hatırlatan Esen, cezaevlerine ilişkin tespitleri raporlaştırdıklarını söyledi.

Çocukların koşullarının alınan bağış ve sponsorluklarla güçlendiğini belirten Esen, destek alamayan cezaevlerinde ise bu durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Esen, bu noktada bir standartlaşma sorunu olduğunu, cezaevlerinde standartlaşmanın sağlanmasının çocukların geleceği için son derece önem taşıdığını vurguladı.

0-6 yaş aralığının çocuğun anne bakımına en muhtaç olduğu zaman olduğunu dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Çocuklar özellikle 0-3 yaşta anneye daha bağlı olmaktadır. 3 yaştan sonra hakim bu süreci yeniden değerlendirebilir. Çocuğun yüksek yararı dikkate alınarak 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ceza infazları ertelenmeli ve hamile anneler de bu kapsamda değerlendirilmeli. Keza çocuk masumdur ve cezaevi dışında akranları ile en az 6 yaşına kadar, annesiyle birlikte erişimi sağlanmalıdır. Ayrıca tutuklu ve hükümlü tüm anne, bebek, çocuklar bu haktan yararlandırılmalı."

Kaynak: AA / Politika

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