DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Biz, ortadan kaldırılmış bir yoksulluk istiyoruz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, yoksulluğun artmasıyla birlikte çocukların eğitimden uzaklaştığını ve risk altında olduğunu belirtti. Esen, çocukların okula devam edebilmesi ve çocukluklarını yaşayabilmesi için yoksulluğun ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Biz, ortadan kaldırılmış bir yoksulluk istiyoruz." dedi.

Derinleşen yoksulluğun gölgesinde okuluna ve arkadaşlarına tutunmaya çalışan çocukların bunu başaramadığında bekleyen riskler olduğunu söyleyen Esen, salgın, enflasyon, zamlar, ekonomik kriz ve seçim sonrası daha da artan gelir adaletindeki bozulmanın yoksul aile sayısını hızla artırdığını ileri sürdü.

Esen, masraflara yetişmenin neredeyse mümkün olmadığı bir Türkiye olduğunu iddia ederek, bundan en çok çocukların etkilendiğini savundu.

Zorluklar ve masraflar sebebiyle okuluna devam edemeyen, kayıt bile yaptıramayan çocuklar eğitim dışı kaldığında, bunun sonucunda çocuk işçi, çocuk anne olduğunda yetkililerin ve sorumluların vicdanlarının sızlayıp sızlamayacağını soran Esen, "Biz, ortadan kaldırılmış bir yoksulluk istiyoruz. Çocukların okullarına gittiği, ebeveynlerin gelirlerinin çocukların okumasına, çocukların çocukluklarını yaşamasına izin verdiği bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Yoksulluğun çocukları erken yaşta evlilik ve çocuk işçiliği dahil pek çok riske açık halde bıraktığını öne süren Esen, "Refah seviyesini arttırmak için bireylerin yaşam standartları attırılmalıdır ve bunun sağlanması için ilk olarak çocuğun yoksulluk içinde olduğu hallere ivedilikle çözüm üretilmelidir." diye konuştu.