DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Birleşmiş Milletler Filistinli çocukları korumakta başarısız

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Birleşmiş Milletlerin, Filistinli çocukları korumakta başarısız olduğunu belirterek, 'Tarih, çocuklara yönelik işlenen bu suçları, suçlularını ve bunu normalleştirenleri asla affetmeyecek.' dedi. Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Birleşmiş Milletlerin, Filistinli çocukları korumakta başarısız olduğunu belirterek, "Tarih, çocuklara yönelik işlenen bu suçları, suçlularını ve bunu normalleştirenleri asla affetmeyecek." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Çocukların hayatlarında gerçek değişimleri sağlamak, temel haklara erişimlerini kolaylaştırmak, mutlu, umutlu, adil bir hayat sürmeleri ve fırsat eşitliği için yılmadan çalışacaklarını, yasal düzenlemelere öncülük edeceklerini kaydeden Esen, "Bu Meclis artık daha fazla çocukların Meclisi olsun. Çocukların geleceği için siyaset üstü bir anlayışla, çocuğun üstün yararı ilkesine inanan tüm vekillerle, akademisyenlerle, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızla çocuklar için birlikte yol yürüyelim." diye konuştu.

Esen, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de insanlık dramının sürdüğünü anımsatarak, binlerce kadın ve çocuğun yaşadığı çaresizliği anlattı.

Gazze'de saatte ortalama 6 çocuk ve 4 kadının öldürüldüğünü, bebeklerin bombalar arasında yaşanan vahşete gözlerini açtığını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"İsrail'in saldırılarında yaklaşık 5 bin çocuk hayatını kaybetti, on binlerce çocuk da yaralı, öksüz ve yetim kaldı. Bu acımasızlığa tüm dünya ve İsrail halkının büyük bir bölümü de isyan ediyor. İsrail katliamlarını kınamaktan başka bir şey yapmayan Birleşmiş Milletler, tam 64 yıl önce bugün Çocuk Hakları Bildirgesi'ni yayınladı ve 1989'da çocuk haklarına dair sözleşme kabul edildi. Ancak bugün görüyoruz ki Birleşmiş Milletler, Filistinli çocukları korumakta başarısız oldu. Tarih, çocuklara yönelik işlenen bu suçları, suçlularını ve bunu normalleştirenleri asla affetmeyecek."

Esen'in toplantısında, bir grup ilkokul öğrencisi de bulundu.