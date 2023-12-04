Üye Girişi
Haberler

DEVA Partisi Milletvekili Elbistan'ın il yapılmasını talep etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Elbistan'ın 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını talep etti. Karatutlu, Elbistan'ın konumu ve yaşanan sorunlar nedeniyle il statüsüne geçmesi gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını talep etti.

Karatutlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden biri olan Elbistan'ın, konumu itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer aldığını hatırlattı.

6 Şubat'taki depremlerde Elbistan'ın merkez üslerinden biri olduğunu anımsatan Karatutlu, depremden bu yana Elbistan'da sorunların yaşanmaya devam ettiğini savundu.

Ağır hasarlı binaların çoğunun yıkılmadığını, demir ayıklama işleminin kent merkezinde yapılması nedeniyle tozların şehre yayıldığını söyleyen Karatutlu, Elbistan'da "iktidara yakın müteahhitlerin yaptığı ve ağır hasarlı olan binaların orta hasarlı bina olarak değiştirildiğini" öne sürdü.

Karatutlu, 2020 yılı nüfus sayımına göre 142 bin kişinin yaşadığı Elbistan'ın, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Deva Partisi Elbistan Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title