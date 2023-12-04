DEVA Partisi Milletvekili Elbistan'ın il yapılmasını talep etti

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Elbistan'ın 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını talep etti. Karatutlu, Elbistan'ın konumu ve yaşanan sorunlar nedeniyle il statüsüne geçmesi gerektiğini belirtti.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını talep etti.

Karatutlu, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın en büyük ilçelerinden biri olan Elbistan'ın, konumu itibarıyla Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer aldığını hatırlattı.

6 Şubat'taki depremlerde Elbistan'ın merkez üslerinden biri olduğunu anımsatan Karatutlu, depremden bu yana Elbistan'da sorunların yaşanmaya devam ettiğini savundu.

Ağır hasarlı binaların çoğunun yıkılmadığını, demir ayıklama işleminin kent merkezinde yapılması nedeniyle tozların şehre yayıldığını söyleyen Karatutlu, Elbistan'da "iktidara yakın müteahhitlerin yaptığı ve ağır hasarlı olan binaların orta hasarlı bina olarak değiştirildiğini" öne sürdü.

Karatutlu, 2020 yılı nüfus sayımına göre 142 bin kişinin yaşadığı Elbistan'ın, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde il yapılmasını istedi.