DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Konut Sorunun Temel Nedeni Arz Eksikliği

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, konut sorununun temel nedeninin arz eksikliği olduğunu belirterek, kredi vermenin çözüm olmadığını söyledi. Avşar, hükümetin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin yerine getirilmediğini ve konut krizinin derinleştiğini ifade etti.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kredi vermekle konut meselesinin çözülemeyeceğini, temel sorunun "arz eksikliği" olduğunu belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin geçen hafta 100 gününü tamamladığını söyledi.

Hükümetin seçim beyannamesinde yer alan, "ilk 100 günde yapılabilecek vaatlerin bile yerine getirilmediğini" öne süren Avşar, konut krizinin derinleşerek devam ettiğini, "ölümlü kira kavgası istatistiği" diye bir kavram oluştuğunu dile getirdi.

Kredi vermekle konut ve kira sorununun çözülemeyeceğini söyleyen Avşar, konuttaki temel sorunun "arz eksikliği" olduğunu ifade etti.

Çözüm önerilerini daha önce açıkladıklarını anımsatan Avşar, "Maalesef seçim öncesi performansın seçim sonrası icraata hiç yansımadığını toplumun içinde bulunduğu durum bize açık ve net bir şekilde göstermektedir." diye konuştu.