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DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Asgari Ücret Yılda En Az İki Farklı Artış Oranıyla Belirlenmeli

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DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, asgari ücretin yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini belirtti. Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 bütçesinin 'işçinin, emekçinin karşısında olduğunu' savundu. Asgari ücretin en az yılda iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Avşar, asgari ücretin siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamayacağını dile getirdi. Bütçe görüşmelerinde 'iktidarın bir tiyatro oynadığını' öne süren Avşar, muhalefetin yoksullukla ilgili söylemlerine kulak tıkandığını savundu. Cem Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, asgari ücretin yılda en az iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 bütçesinin "işçinin, emekçinin karşısında olduğunu" savundu.

Asgari ücretin en az yılda iki farklı artış oranıyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Avşar, asgari ücretin siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamayacağını dile getirdi.

Bütçe görüşmelerinde "iktidarın bir tiyatro oynadığını" öne süren Avşar, muhalefetin yoksullukla ilgili söylemlerine kulak tıkandığını savundu.

Cem Avşar, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Deva Partisi Cem Avşar Tekirdağ Politika Ekonomi Güncel Haberler

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