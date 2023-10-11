DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın, Üniversite Yurtlarında Kontenjan Yetersizliği Sorununu Gündeme Getirdi

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, üniversite yurtlarında kontenjan yetersizliğinden dolayı öğrencilerin kayıt yaptıramadığını ve yurtlara kayıt yaptırabilenlerin de kötü şartlarla mücadele ettiğini söyledi. Dalgın, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının büyük bir sorun haline geldiğini ve gençlerin iş bulma konusunda da sıkıntı yaşadığını belirtti.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, üniversite yurtlarında kontenjan yetersizliğinden dolayı öğrencilerin kayıt yaptıramadığını, yurtlara kayıt yaptırabilenlerin de kötü şartlarla mücadele ettiğini söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin sorunlarını dile getirdi.

Burak Dalgın, Türkiye'de bu yıl 1 milyon 800 bin gencin üniversiteye başladığını, eğitimine devam edenlerle birlikte üniversitede okuyan öğrenci sayısının 7 milyona yaklaştığını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin hayatlarının en güzel dönemini büyük bir kaygı ve umutsuzluk içinde geçirdiğini dile getiren Dalgın, "Kendilerini yalnız, yenik ve hatta çaresiz hissediyorlar. Evlatlarını üniversiteye gönderen aileler ise hem gururlanıyorlar hem de sırtlarına yüklenen maddi yük sebebiyle kara kara düşünüyorlar. Üstelik gençlerin geleceği için endişeleniyorlar." dedi.

Öğrencilerin en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacının büyük bir sorun haline geldiğini belirten Dalgın, üniversite yurtlarında kontenjan yetersizliğinden dolayı öğrencilerin kayıt yaptıramadığını, yurtlara kayıt yaptırabilenlerin de kötü şartlarla mücadele ettiğini kaydetti.

Ev kiralarındaki yüksek fiyatlara işaret eden Dalgın, "Ev kiraları ise adeta uçmuş durumda. İstanbul'da ortalama kiralık daire 17 bin lira. Ankara'da ise 14 bin lirayı geçti. Üç kişilik öğrenci evinde kalan bir öğrencinin yaşam masrafı 12 bin 500 lira oldu. Bu masrafları karşılamak için öğrenci kardeşimize verilen burs ve kredi miktarı da yetersiz." diye konuştu.

Dalgın, gençlerin iş bulma konusunda da sıkıntı yaşadığını, TÜİK'e göre genç işsizlik oranının yüzde 17'yi bulduğunu, iş aramaktan vazgeçenlerin bu sayıya dahil olmadığını belirtti.