DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Kolay Para ve Kayıt Dışılıkla Mücadele Edilmeli

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "kolay para, kara para ve kayıt dışılıkla mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesini" gerektiğini söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların fakirleştiğini, alım gücünün her geçen gün düştüğünü dile getirdi.

Vatandaşların kredi batağında olduğunu öne süren Dalgın, "Adına '4K' ismi verdiğim kredi batağı, kolay para, kayıt dışılık ve kara para, ülkemizi, milletimizi ahtapot gibi dört koldan sardı. BDDK verilerine göre ülkemizdeki kredi kartı borcunun miktarı 1 trilyon lirayı aştı. Sene başından beri yüzde 20'lik bir artış var. Bunda enflasyonun da etkisi var. Vatandaşın mecburen kredi kartına yüklenmesine sebep oluyor." diye konuştu.

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasını eleştiren Dalgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihin en büyük serbest transferlerinden biri olan KKM'nin yükünü, kemer sıkma mecburiyetini, orta direğin sırtına yükleyemezsiniz. 'Kredi kartı harcamalarını azaltın' demekle bu iş olmuyor. Vatandaşımız o kartla evinin mutfak alışverişini, çocuğunun okul alışverişini yaptı. Demek ki hükümetin başka bir çözüm getirmesi lazım. Kendilerine dört öneride bulunuyorum; gelir vergisi dilimlerini güncelleyin, vatandaşın eline daha fazla para geçsin. Temel tüketim ürünlerindeki vergileri indirin, lüks ve şatafatlı makam araçlarından, lüks ofislerden çıkın ve enflasyonla sözde değil özde mücadele edin."

Dalgın, "kolay para, kayıt dışılık ve kara para" ile mücadelenin ciddi şekilde sürdürülmesi gerektiğini; ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilmesini beklediklerini kaydetti.