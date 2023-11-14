DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın, Gelir Vergisi Dilimlerinin Güncellenmesini İstedi

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Gelir vergisi dilimlerini gerçek enflasyona göre geçmişi de telafi edecek şekilde güncelleyin." dedi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özel sektör çalışanlarının sorunlarını anlattı.

Özel sektör çalışanlarının ücretlerinin kağıt üstünde arttığını ancak bu ücretin hem yüksek enflasyon hem de gelir vergisi dilimleri sebebiyle eridiğini dile getiren Dalgın, "Özel sektör çalışanları adeta bir illüzyonun kurbanı oluyorlar. Bu vatandaşlarımızın sesleri duyulmuyor, dertleri dile getirilmiyor." diye konuştu

"Enflasyon, vatandaşımızın cebindeki parayı çalmaktır, fakirliktir, çalışıp didinip gene de ayın sonunu getirememektir." diyen Dalgın, enflasyonla mücadelenin ilk adımının enflasyon verilerini doğru açıklamak olduğunu söyledi.

Dalgın, eksik açıklanan enflasyon verilerinin vatandaşın alım gücünü eksilteceğini belirterek, "Gelir vergisi dilimlerini gerçek enflasyona göre geçmişi de telafi edecek şekilde güncelleyin. Bunu yapmazsanız kağıt üzerinde artar gibi görünen ama reel olarak azalan ücretler daha yüksek vergi oranına tabi olacak ve iyice kuşa dönecek." ifadesini kullandı.