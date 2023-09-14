DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'den yerel seçim açıklaması

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel seçimde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini, ancak il ve ilçelerde işbirliği modeline de kapalı olmadıklarını belirtti. Ekmen ayrıca Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin hala tamamlanmamasını eleştirdi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, yerel seçimde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini, ancak il ve ilçelerde, yerelde gelişebilecek işbirliği modeline de kapalı olmadıklarını belirtti.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nin, her seçim döneminde Mersinlilere söz verildiği halde hala tamamlanmadığını söyledi.

İktidarın çok sayıda kara yolu projesini bitirerek hizmete açmasına rağmen bu projeyi tamamlamamasının nedeninin siyasi olduğunu savunan Ekmen, "Mersinlilerin suçu partinize yeteri kadar oy vermemek mi? Kaç yıldır hiç kullanılmayacak havalimanlarını yapacak şirket bulan hükümet, Akdeniz'in çilesini bitirecek bu yolun inşaatı için yıllarca şirket bulamadı." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "İYİ Partinin ittifaksız yerel seçimlere gireceğini" açıkladığını anımsatarak, DEVA Partisi'nin bu konudaki kararını sorması üzerine Ekmen, partisinin kuruluşundan sonra yapılan ilk seçime kendi logosu olmadan katılmasının büyük bir fedakarlık olduğunu ifade etti.

Ekmen, "Bir siyasi partinin iki seçim üst üste kendi logosunu pusulaya koymaması düşünülemez. O nedenle biz bu seçimde yaklaşık 1400 belediye başkanlığı için kendi adayımızı çıkarmak istiyoruz. Ancak il ve ilçelerde, yerelde gelişebilecek işbirliği modeline de kapımız kapalı değil." diye konuştu.

DEVA Parti'li Ekmen, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekeye yönelik tutumlarının ne olacağının sorulması üzerine, "AİHM ve Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş hak ihlalinin dile getirilmesi nedeniyle hazırlanmış bir fezlekenin hukuka aykırı olacağını" savundu.

Tanrıkulu'nun ifade ettiği olayların, yargı tarafından ihlal yönüyle tespit edildiğini söyleyen Ekmen, "Dolayısıyla geçmişte kalmış bir yargı, ihlal kararını hatırlatmak bir suç olarak ifade edilemez. Bunun bir fezlekeye dönüştürülmesini, sosyal medyadaki gürültüye uymak ya da yaklaşan yerel seçimlere yönelik olarak bir kere daha ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanmak şeklinde değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.