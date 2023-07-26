DEVA Partisi Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne hazırlanıyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin nitelikli siyaset anlayışıyla hareket ettiğini belirten Karlıtekin, seçimlere yönelik stratejilerini bölgesel özelliklere göre belirleyeceklerini ifade etti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen ise saha çalışmaları kapsamında teşkilatları ziyaret ettiklerini ve güçlü temsillerle aday çıkaracaklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bugün farklı şartlar var ama altılı masa şu anda söz konusu değil. Her mahallin kendi özelliğine uygun olarak orada bir nevi konfeksiyon usulü değil ama tek tek her vücuda göre bir elbise dikeceğiz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen ile partisinin Bilecik İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Karlıtekin, ziyarette yaptığı açıklamada, nitelikli bir siyaset ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Karlıtekin, ülkeyi topyekun kalkındıracak, kimseyi dışarıda bırakmamaya gayret eden ve sürdürülebilir bir kalkınma programı başta olmak üzere temelden tavana doğru tasarım yaptıklarını ifade etti.

Programlarını halka tam olarak anlatamadıklarını, bunun kusurunu da kendilerinde bulduklarını dile getiren Karlıtekin, şöyle konuştu:

"Teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Birbirimizi tekrar motive ediyoruz ve aynı şekilde o ahlaklı, dürüst, adaletli teklifimizi millete tekrar sunmak üzere tekrar yeni bir dönem var. Önümüzde mahalli seçimler var. Mahalli seçimlerde de bölgelerin özelliklerine göre de bir strateji takip edeceğiz. Türkiye siyasetine kaliteli, nitelikli bir alternatifi koymak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Altılı masa ve Millet İttifakı seçimler için özellikle tasarlanmış bir ahitleşmeydi. O seçimler geçti, artık bunun bir temeli kalmadı ama yerel seçimler apayrı bir şey. Partili yetkili kurullarında tabii tüm partiler de bunu konuşacak, farklı bir hava esecek. Çünkü yerel seçimler çok farklı bir nitelik arz ediyor. Bu çerçevede henüz netleşmiş bir şey yok ama biz DEVA Partisi olarak büyük oranda seçimlere gireceğimizi öngörüyorum. Kendi logomuzla bu sefer. Bugün farklı şartlar var ama altılı masa şu anda söz konusu değil. Her mahallin kendi özelliğine uygun olarak orada bir nevi konfeksiyon usulü değil ama tek tek her vücuda göre bir elbise dikeceğiz."

Genel Başkan Yardımcısı Esen de genel merkezin saha çalışması kapsamında teşkilatları ziyaret ettiklerini aktardı.

Esen, parti olarak hem il merkezlerinde hem de ilçelerde belediye başkan adayı olarak güçlü temsillerle aday çıkaracaklarını belirtti.