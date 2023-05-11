DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 'Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma, ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma, ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz. 14 Mayıs günü tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta oylarımızla iktidarı değiştireceğiz. Müsait bir yerde indireceğiz onları. İnanın, tereyağından kıl çeker gibi çabuk kolay ve hızlı olacak. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Millet olarak sapasağlam durduktan sonra, seçim sandığının başına geçtiğinizde, o vicdanınızla baş başa kaldığınızda, aklı selimi sağduyunuzu kullandığınızda inşallah bu iş bitecek, bitecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta miting düzenledi. Mitinge DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Burada konuşan Babacan, şunları söyledi:

"BUGÜNKÜ İKTİDAR BOŞ YERE NURİ DEMİRAĞ'I KENDİ PROPAGANDASINA ALET ETMESİN"

"Nuri Demirağ'ı anmadan geçmek olmaz Sivas'ta. Sivas, genç yaşta ticarete atılan, yurdun her yerine demir ağlar ören ve havacılık sevdasıyla da ülkemize çağ atlatan Demirağ'ı çok iyi bilir. Bizler de iyi biliyoruz. Bu ülkede alın teriyle kazanmak isteyenler, helal lokmayla geçinmek isteyenler, torpil, kayırmacılık istemeyenler iyi bilir. Öte yandan bakıyoruz, bugünkü iktidar Nuri Demirağ'ın ismini sık sık anıyor. Oysaki onlar emeğiyle, alın teriyle çalışarak kazanmak isteyen kim varsa zora soktu, zora sokuyorlar. Esnafı, girişimciyi bir krizden diğerine savurdular, savuruyorlar. Çevrelerindeki bir avuç insanı zengin etmekle meşguller. O yüzden bugünkü iktidar hiç boş yere Nuri Demirağ'ı kendi propagandasına alet etmesin.

"3 GÜN SONRA ÜLKEMİZDE HEP BERABER BİR DEMOKRASİ BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ"

Bizim duruşumuz net. Biz doğru işleri devam ettiririz, eksik olanları tamamlarız, yanlış olanları da düzeltiriz. Ülkemizin tüm sanayicilerini destekleyeceğiz. Alın terinin, akıl terinin karşılığını alacağı bir düzeni inşallah çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye getireceğiz. Adalet olmazsa olmaz, fırsat eşitliği olmazsa olmaz. Endişeye mahal yok. 3 gün kaldı. 3 gün sonra ülkemizde hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan'a bakmayın, kendisi kavgacı, aşağılayıcı üslubuyla ülkeyi adeta bir savaş atmosferine sokmaya çalışıyor. Yok 'iç güçlermiş-dış güçlermiş', palavranın bini bir para. Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz.

14 Mayıs günü tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta oylarımızla iktidarı değiştireceğiz. Müsait bir yerde indireceğiz onları. İnanın, tereyağından kıl çeker gibi çabuk kolay ve hızlı olacak. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Millet olarak sapasağlam durduktan sonra, seçim sandığının başına geçtiğinizde, o vicdanınızla baş başa kaldığınızda, aklı selimi sağduyunuzu kullandığınızda inşallah bu iş bitecek, bitecek.

"ÜSTE ÇIKANIN ALTTAKİNİ EZDİĞİ NÖBETLEŞE ZORBALIK DÖNEMİ ARTIK BİTSİN İSTİYORUZ"

'Bütün servetim bu yüzük' diyen o Erdoğan, sözünden döndü. O günkü Erdoğan yok artık. Haktan, hukuktan, adaletten döndü. Ortak akıldan, istişareden döndü. Ülkemiz onlarca yıldır gücü eline geçirenlerin diğerini ezdiği dönemleri arka arkaya yaşadı. Şöyle bir yakın tarihimize bakın, kim gücü eline geçiriyorsa kendisi gibi olanları ezmeye başlıyor, kendisi gibi düşünmeyenlerin hakkına-hukukuna göz dikiyor. Biz, bu ülkede, bir daha nöbetleşe zorbalık dönemi olmasın diyoruz. Zorbalık dönem dönem değişiyor. Bu ülkede, üste çıkanın alttakini ezdiği bu nöbetleşe zorbalık dönemi artık bitsin istiyoruz. İşte tam da bu sebeple değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için bize, Sayın Kılıçdaroğlu'na Millet İttifakı'na destek vermenizi talep ediyoruz. Haklı kazanımlarınızı kaybetmemek için, evlatlarınız için, torunlarınızın Türkiye'si için bize destek vermenizi bekliyoruz. O sandık günü, sakince gidip kabinde vicdanınızla baş başa kaldığınızda, desteğinizi bizden yana kullanmanızı bekliyoruz, arzu ediyoruz, talep ediyoruz.

"BİZ BURADAYIZ, SİZİ DE ARAMIZA BEKLİYORUZ"

Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldikten sonra çözülemeyecek bir sorunu, bir krizi yok bu ülkenin. Bütün bakanlar, üst düzey bürokrasi, ehliyetli, liyakatli insanlardan oluşacak. Şu partili, bu partili değil; bizim vatandaşımız olan ve o işi en iyi kim biliyorsa o yapacak. Emaneti ona teslim edeceksiniz. Onun için diyoruz ki biz buradayız ve sizi de seçimin şafağında aramıza bekliyoruz. Hep beraber o bayramı kutlayacağız inşallah."