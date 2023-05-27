DEVA Partisi lideri Ali Babacan 27 Mayıs darbecilerini kınadı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "27 Mayıs darbecileri tarihin utanç sayfalarına yazıldılar. Kimse o eski Türkiye'nin karanlığını bir sopa gibi kullanmasın. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen en önemli görev; demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik durmaktır. Karar ver" dedi.

27 Mayıs 1960 darbesinin 63'üncü yılı dolayısıyla DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaşıldı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın 27 Mayıs 2021'de, İzmir İl Başkanlığı Binası açılışında yaptığı konuşmadan bir kesit olan video, "27 Mayıs darbecileri tarihin utanç sayfalarına yazıldılar. Kimse o eski Türkiye'nin karanlığını bir sopa gibi kullanmasın. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen en önemli görev; demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik durmaktır. Karar ver" notuyla paylaşıldı. Videoda, Babacan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"27 Mayıs darbecileri, hak ettikleri yere, tarihin utanç sayfalarına yazıldılar. Bugün kimse tarihimizi, cuntanın ayak izleriyle lekeleyenleri hayırla yad etmiyor. Kimse o cuntacıların ismini gururla anmıyor. Ancak milletimiz, darbecilerin katlettiği o aziz vatan evlatlarını hiçbir zaman da unutmuyor. Onların isimlerini, milletimiz gönlünde, vicdanında, aklında saklıyor. Bugün ülkemizi karamsarlığa itenler, gençlere umutsuzluktan başka hiçbir şey vaat edemeyenler, bu milleti geçmişin acılarıyla tehdit etmeye çalışıyorlar. Ben, hepinizin huzurunuzda açıkça söylüyorum: kimse geçmişin travmalarıyla bu milletten oy toplamak gibi ucuz hesaplar kalkışmasın. Kimse, o eski Türkiye'nin karanlığını bir sopa gibi kullanmaya da kalkmasın. Demokrasi, milletimizin sesini egemen kılmaktır. Hepimizin üzerine düşen en önemli görev, demokrasimize yöneltilen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik durmaktır. Anayasal düzeni korumak, millet iradesini her şeyden, herkesten üstün tutmaktır. Bizim halkımıza sözümüz, koşullar ne olursa olsun hukuk devletini korumak ve hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmemektir. Hiçbir vesayet odağına siyasetin üstünde bir güç atfetmeyiz."