DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, hangi partiden ve görüşten olursa olsun tüm kadınların, partisinin 'Yerelde Kadına Yer Var' kampanyasının seçim ve adaylık bilgilendirme toplantısına katılabileceğini bildirdi.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, Tüm Kadınları Kampanyaya Davet Ediyor

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, hangi partiden ve görüşten olursa olsun tüm kadınların, partisinin "Yerelde Kadına Yer Var" kampanyasının seçim ve adaylık bilgilendirme toplantısına katılabileceğini bildirdi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca 32 bin erkek, 150 kadının belediye başkanı olduğuna dikkati çekerek 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde il, ilçe, beldelerden toplam 1359 belediye başkanından sadece 39'unun kadın olduğunu dile getirdi.

Meclis üyelerinde ise 20 bin 743 kişiden 2 bin 283'ünün kadın olduğuna işaret Esen, 50 bini aşkın mahalle ve köy muhtarından 1071'inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Partisinin "Yerelde Kadına Yer Var" başlığıyla bir kampanya başlattığını anlatan Esen, "İstiyoruz ki ülkemizi, ilimizi, ilçemizi yöneten kurullarda daha çok kadın olsun." dedi.

Esen, hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun tüm kadınların "Yerelde Kadına Yer Var" kampanyasının seçim ve adaylık bilgilendirme toplantısına katılabileceğini açıkladı.