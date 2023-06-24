DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı'na orman yangınlarıyla ilgili sorular yöneltti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı alınan tedbirlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ne soru önergesi verdi. Rızvanoğlu, Bakan Yumaklı'ya; "Yangın mevsimi öncesinde itfaiye ve diğer ilgili birimlerle birlikte eğitim ve tatbikatlar yapılmış mıdır?" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya orman yangınlarına yönelik alınan önleyici tedbirleri sordu. Orman yangınlarını önleyici tedbirlere en az söndürme faaliyeti kadar önem verilmesi gerektiğini ifa eden Rızvanoğlu şunları kaydetti:

"GELEBİLECEK ZARARA KARŞI AZAMİ HAZIRLIK YAPILMALIDIR"

"İklim değişikliğiyle beraber coğrafyamız özelinde dünya geneline kıyasla daha ciddi boyutlarda hissettiğimiz sıcaklık artışı ve kuraklığın da etkisiyle daha sık ve daha şiddetli yangın dalgalarıyla karşılaşacağımız bir gerçektir. Orman yangınlarını önleyici tedbirlere, en az söndürme faaliyeti kadar önem verilmeli; vatandaşlarımıza, altyapımıza ve ekosistemimize gelebilecek zarara karşı azami hazırlık yapılmalıdır."

Rizvanoğlu, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"2023 YILINDA YENİ ORMAN YANGIN İŞÇİSİ ALIMI YAPILMIŞ MIDIR?"

Geçtiğimiz yıllardaki orman yangınları bize gösterdi ki hem önleyici tedbir hem de söndürme faaliyetleri konusunda sınıfta kalınmıştır. Yangına karşı birinci derece hassas illerde arazöz (sulama cihazı) başına düşen orman yangın işçisi sayısı kaçtır? 2022 yılında 10 bin yangın işçisi alınacağı açıklanmışken, bu sayı 5 binde kalmıştır. 2023 yılında yeni orman yangın işçisi alımı yapılmış mıdır? Yapıldı ise sayısı nedir?

"EĞİTİM VE TATBİKATLAR YAPILMIŞ MIDIR?"

Yangın mevsimi öncesinde itfaiye ve diğer ilgili birimlerle birlikte eğitim ve tatbikatlar yapılmış mıdır? Bu eğitim ve tatbikatların içeriği nedir? 2023 yılında denetimli yangın uygulaması yapılmış mıdır? Eğer yapıldıysa sayısı kaçtır?

"YANGIN TAHLİYE PLANLARI YAPILMIŞ MIDIR?"

-Yangın riski yüksek ormanlardaki yerleşim alanları ve tesisler için yangın tahliye planları yapılmış mıdır? Bu planlar ne sıklıkla güncellenmektedir? Bu konuda diğer kurumlarla iş birliği gerçekleştirilmiş midir?

-Orman alanlarında erken uyarı sensör sistemi kullanılmakta mıdır? Bu alanlarda nem, sıcaklık, rüzgar gibi şartların ölçümü ne sıklıkla yapılmakta ve analiz edilmektedir?

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YER ALACAK KİŞİLER ÖNCEDEN TESPİT EDİLMEKTE MİDİR?"

-Yangın eğitimleri almış ve bu alanda uzmanlaşmış personeli orman yangınlarına müdahale süreçlerine dahil etme çalışmalarınız mevcut mudur? Orman köylerinde orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak kişiler önceden tespit edilmekte midir? Eğer tespit ediliyorsa nasıl bir yöntem izlenmektedir? Bu kişilere orman yangınlarına müdahaleye dair eğitim verilmekte midir? Orman yangınlarıyla mücadele edecek personel istihdam etme şartları nelerdir? Bu personelin sürekli istihdamını sağlamak konusunda planlamalar var mıdır? Orman muhafaza memurlarının görev ve yetkilerini genişleterek, ormanlardaki suçüstü hallerine müdahale edebilme yetkilerini artırmaya yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?"