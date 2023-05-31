DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol Görevinden İstifa Etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erol, istifa dilekçesinde demokrasi mücadelesinde kendisine yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür etti.