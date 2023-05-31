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DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol Görevinden İstifa Etti

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol Görevinden İstifa Etti

Politika Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erol, istifa dilekçesinde demokrasi mücadelesinde kendisine yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Politika

Deva Partisi Erhan Erol İstanbul Politika Haberler

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