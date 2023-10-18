DEVA Partisi İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

DEVA Partisi milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde basın açıklaması yaptı. Parti yetkilileri, İsrail'in savaş suçları işlediğini ve barışın hakim olmasını arzuladıklarını belirtti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde kınadı.

Parti adına basın açıklaması yapan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, dünyanın gözü önünde faili İsrail olan büyük bir dramın yaşandığını söyledi.

İsrail'in kadın, çocuk demeden savaş suçu işlediğini belirten Şahin, İsrail'in gücünü ve desteğini, özgürlük, insan hakları ve adaleti savunan Batılı ülkelerden aldığını ifade etti.

Orta Doğu'da barışın hakim olmasını arzu ettiklerini dile getiren Şahin, İsrail'e, katliam ve soykırımlarını durdurması çağrısında bulundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Hiçbir devletin sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef almaması gerektiğini açıklayan Yeneroğlu, Filistin'deki insanlık dramının sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sabah saatlerinde Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı elçilik konutunda ziyaret ederek, dayanışma mesajı verdi.