DEVA Partisi Gölyaka İlçe Başkanı Canoğlu AK Parti'ye katıldı

DEVA Partisi Gölyaka İlçe Başkanı Necmettin Canoğlu, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti Gölyaka İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı Necmi Kap, "Bugün partimize DEVA Partisi İlçe Başkanı Necmettin Canoğlu ve eşleri, çok güzel, hayırlı bir karar alarak aramıza katılmışlardır. Partim, arkadaşlarım ve ülkem adına kendilerine 'Hoş geldiniz.' diyorum. Necmettin kardeşimiz, bizimle beraber olarak 'Doğru adamla doğru yolda.' diyerek partimize katılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Canoğlu da "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kap, daha sonra Canoğlu'na rozetini taktı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yakup Demircan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Leyla Ersoy, AK Parti Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.