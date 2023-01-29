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DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 üye AK Parti'ye geçti

Politika Haberleri

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 üye AK Parti'ye geçti

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

DEVA Partisi Gerze İlçe Başkanı ve 100 parti üyesi, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Geçenlerin rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop Gerze'de İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Soylu'nun konuşmasının ardından, Gerze DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Emin Gülsevin ve yönetim kurulu ve yüz üyesiyle birlikte partiden istifa ederek, Ak Parti'ye üye olduklarını duyurdu.

Truva atı parti

İstifa eden İlçe Başkanı Gülsevin, "Vatan evlatlarının nöbet tuttuğu bölgelerde konumlandırılamayan Truva atı olan partiden istifa ediyor ve aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Gülsevin'in istifası sonrası AK Parti rozetlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı. Süleyman Soylu, Gülsevin'in kulağına "Sen fitili ateşledin, Allah razı olsun" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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