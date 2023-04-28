DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim aynı zamanda birlik beraberlik seçimi. Bu seçim ancak ve ancak siyasi partilerin bir araya gelip beraber olduğunda başarılı olabileceği bir seçim." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçim aynı zamanda birlik beraberlik seçimi. Bu seçim ancak ve ancak siyasi partilerin bir araya gelip beraber olduğunda başarılı olabileceği bir seçim." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'a gelen Babacan, Devrek ilçesinde ustalardan baston yapımı hakkında bilgi aldı, baston üretim çalışmasına katıldı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Babacan, onların sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın, "Sizin partiniz HDP'ye ne söz verdi? Merak içerisindeyiz." sorusu üzerine Babacan, "Hiçbir şeye söz vermedik." cevabını verdi.

Bunun üzerine vatandaş, "Babasının hayrına size destek olmuyor ya yazık değil mi? Şehitlerimizin o kadar kanı varken. Vatanımızı satıyorlar, o kadar." demesi üzerine Babacan, "Ortak adayımız var. Ortak adayımıza, 'Kim destek verirse versin.' dedik. Destek verenler veriyor. Herkes destek vermekte serbest. Ülkemizi hep beraber seviyoruz. Biz DEVA Partisi'yiz. DEVA Partisi'ni bana sor, başkasını sorma." ifadelerini kullandı.

Çaycuma Belediyesinin ziyaret etmesinin ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Babacan, yaptığı konuşmada, seçime az bir zaman kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Babacan, bu seçimin sadece Türkiye için değil, Türkiye'yi izleyen dünyadaki tüm "demokrasi aşıkları" için önemli bir dönüm notası olacağını söyledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Babacan, mesele yatırımsa en iyisini yapacaklarını, çok daha iyisini, çok daha ucuza mal edeceklerini dile getirdi.

Babacan, işi ehline teslim edeceklerini belirterek, "Bu ülke inşallah dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetilecek. Türkiye her şeyin en iyisine layık ancak bazı projelerle şu anda hükümet seçime beş kala ülke gündemini meşgul etse de gerçek gündem ne biliyor musunuz? Gerçek gündem mutfaktaki yangın." dedi.

AK Parti'nin ekonomi politikasını eleştiren Babacan, Türk lirasının değer kaybettiğini kaydetti.

Babacan, güvenin bir ülkenin ekonomisini de adaletini de ayağa kaldıran en önemli unsur ve değer olduğundan bahsederek, şöyle devam etti:

"Bu seçimi o parti kazandı, bu parti kazandı, o ittifak kazandı demeyeceğiz. İnşallah bu seçimi yediden yetmişe, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. İnşallah bu seçim ülkemize bereketli baharlar getirecek. Bu seçim aynı zamanda birlik beraberlik seçimi. Bu seçim ancak ve ancak siyasi partilerin bir araya gelip beraber olduğunda başarılı olabileceği bir seçim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun altına 'evet' diyeceğiz ama 6 genel başkan, hep beraber 6 siyasi parti ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. İşin anahtarı orada, başarının anahtarı orada."

Daha sonra köylü pazarını ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulunan Babacan, daha sonra Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.