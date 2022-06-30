DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin "Sağlıkta Atılım Eylem Planı"nı açıkladı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. Bu kapsamda, nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından hazırlanan "Sağlıkta Atılım Eylem Planı"nı açıkladı.

Sağlık sistemindeki sorunları 5 adımda çözeceklerini savunan Babacan, ilk olarak koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceklerini söyledi.

Tanı ve tedavi kapasitesini artıracaklarını ifade eden Babacan, şöyle devam etti:

"Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz. Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. İşlerin ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Bunun için aile hekimliği sistemimizi yenileyeceğiz. Halk sağlığını, aile hekimliğini ayağa kaldırarak koruyacağız. Bu kapsamda, nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz. Böylece aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız."

Babacan, aile hekimleri ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendireceklerini de söyledi.

Şehir hastanelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimlerine tabi tutacaklarını vurgulayan Babacan, "Hiç endişeniz olmasın. Bizde bu milletin bir kuruş vergisini çarçur ettirecek göz yok. Tespit edilen usulsüzlüklerin takipçisi olacağız. Böylece milletin vergisinin, yine millete en iyi sağlık hizmeti olarak dönmesini sağlayacağız." dedi.

Babacan, hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacaklarını, sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini yükselterek, çalışma koşullarını iyileştireceklerini kaydetti.

Babacan, akademik yayın ve çalışmalara verilen destekleri güncelleyeceklerini, emekli hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek göstergeleri yeniden düzenleyeceklerini, asistan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının nöbet sürelerini kısaltacaklarını belirtti.

"'Doktorum Hep Yanımda' uygulamasını başlatacağız"

Babacan, planın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biyoteknoloji ile gen ve hücre alanındaki teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde, Türkiye'yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz. Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak 'Doktorum Hep Yanımda' uygulamasını başlatacağız. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine ulaşılabilecek.

Sağlık ürün ve hizmetlerinde fiyatlama ve geri ödeme sistemini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Genel Sağlık Sigortası Teminat paketini günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Fiyatlama ve geri ödeme süreçlerini yenileyeceğiz. Böylece vatandaşlarımız yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilecek."

Toplantıda, DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu da eylem planının içeriğine ilişkin sunum yaptı.

AA / Politika