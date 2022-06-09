DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu - Haberler

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Manisalılarla buluştu

MANİSA (İHA) – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da vatandaşlarla buluştu.

MANİSA (İHA) – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da vatandaşlarla buluştu. Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Öğle saatlerinde sanayi ve pazar esnafını ziyaret eden Babacan, daha sonra partisinin il başkanlığına geçerek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Babacan, son olarak çarşı esnafını ziyaret edip, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla hitap etti. Burada hükümetin, ekonomi ve tarımsal politikalarını eleştiren Babacan, DEVA Partisi olarak hazırladıkları projeleri anlattı. Babacan'ın vatandaşa hitabında kalabalığın az olması ise dikkat çekti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Manisa Politika Haberler

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