DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Manisa'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

AA - Ahmet Bayram - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Manisa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Babacan, Manisa programı kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi ve Yarhasanlar Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Babacan, burada basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Seçim sonrası için "yapılacaklar listesi" hazırladıklarını anlatan Babacan, hazırladıkları eylem planlarının seçimden sonra kurulacağını öngördükleri hükümetin yol haritası olacağını söyledi.

Bu süreçte hazırlıkları detaylı yapmaları gerektiğini kaydeden Babacan, "Biz bugünden hazırlanıyoruz. Seçimden sonra ne yapacağımızla ilgili önümüzde net bir tablo var." diye konuştu.

Babacan, daha sonra partililer ve gençlerle bir araya geldi.

AA / Ahmet Bayram - Politika

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