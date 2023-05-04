DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyük Japonya depreminden 9 ay sonra bu ülkeye gittiğini hatırlatarak, "Japonya dahi bunu çözmek için epey bir uğraştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, büyük Japonya depreminden 9 ay sonra bu ülkeye gittiğini hatırlatarak, "Japonya dahi bunu çözmek için epey bir uğraştı. Dolayısıyla bizim bu işleri çözmemiz zaman alacak." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Babacan, Kapıcam Mezarlığı'na gelerek depremzedelerin mezarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Daha sonra depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'ne geçen Babacan, yaptığı konuşmada, yapı denetimlerinin bağımsız kurumlarca yapılması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsasında hizmet veren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını (KMTSO) ziyaret eden Babacan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu'dan bilgi aldı.

KMTO Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Babacan, yaptıkları çalışmalara göre depremin yaralarının sarılması için 50 ila 100 milyar dolarlık bir kaynak ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Depremin oluşturduğu sorunların üstesinden gelmenin kolay olmadığını ve vakit alacağını dile getiren Babacan, şunları kaydetti:

"Büyük depremden 9 ay sonra Japonya'ya gittim. Depremden 9 ay sonra halen Japonya gibi bir ülkede etrafta buruşmuş arabalar vardı. Belediye başkanlarının hepsi neredeyse ağlayacak noktadydı. 'Çok ciddi sıkıntımız var, merkezi hükümetten destek gelmiyor, evi yıkılanlar bize geliyor, bizim belediye olarak imkanımız yok, devletin verdiği destek evin sadece yüzde 10'una 20'sine ancak yetiyor' diye sıkıntıları bana anlatmıştı. Japonya, dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Yen, rezerv para birimi. Bu ne demek? Japonya Merkez Bankası istediği kadar para basar, enflasyon falan da olmaz demek. O şartlarda Japonya dahi bunu çözmek için epey bir uğraştı. Dolayısıyla bizim bu işleri çözmemiz zaman alacak."

Milletvekili adayları İrfan Karatutlu'nun Onikişubat ilçesinde açılan seçim koordinasyon merkezinin açılışında halka hitap eden Babacan, seçime az bir zaman kaldığını ve çok çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Son olarak Onikişubat ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve Millet İttifakı il başkanlarıyla bir araya gelen Babacan, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet diledi.

Bir gazetecinin "Millet İttifakı, HDP'nin tam desteğini aldı. Konu hakkında düşünceleriniz nedir?" sorusuna Babacan, şu cevabı verdi:

"Millet İttifakı, 6 siyasi partiden oluşuyor. 6 siyasi parti, bir ortak cumhurbaşkanı adayı belirledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz Millet İttifakı'nın yani 6 siyasi partinin ortak cumhurbaşkanı adayı olarak belirledik. Millet İttifakı, sadece ve sadece 6 partiden oluşuyor. Başka bir parti yok. Şu veya bu şekilde ismi geçen partilerin biliyorsunuz ayrı bir ittifakı var. Seçim pusulasını önünüze alıp koyduğunuzda adı isterseniz HDP olsun, isterseniz Yeşil Sol olsun adını ne koyarsanız koyun ayrı bir ittifakın içinde. Dolayısıyla gerçek böyle olduğu halde hükümetin sürekli olarak olmayan bir şeyi var gibi göstermeye çalışması, ister istemez vatandaşlarımızda bazı yanlış anlamalara da sebep olabiliyor. Biz bu yanlışı sürekli düzeltiyoruz. Yayınladığımız bütün dokümanlara bakın, burada 6 parti var. Yedinci parti falan yok. Bunun arkasında, sağında, solunda, altında, üstünde yok. Ortak cumhurbaşkanı adayımızı belirledik ve bir çağrı yaptık. 'Bu ortak cumhurbaşkanı adayımıza 6 parti destek veriyor, evet 6 partinin ortak adayıdır ama eğer kendisine başka siyasi partiler de destek verirse memnun oluruz' dedik. Arkasından da farklı farklı siyasi partiler ortak adayımıza destek vereceğini açıkladılar, açıklıyorlar."

Babacan'a temaslarında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da eşlik etti.