DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü - Haberler

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü

AA - İsa Toprak - Politika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'le görüştü

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Akşener, genel merkezden ayrılırken Babacan'a aracına kadar eşlik etti.

AA / İsa Toprak - Politika

Meral Akşener, Deva Partisi, Demokrasi, İYİ Parti, Politika, Haberler

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