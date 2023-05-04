DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Gaziantep'te konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, insana ve doğaya zarar verecek işleri tarihe gömeceklerini belirterek "Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla sağlayacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, insana ve doğaya zarar verecek işleri tarihe gömeceklerini belirterek "Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla sağlayacağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Babacan, Şahinbey ilçesindeki Balıklı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Babacan, Türkiye'nin seçim sürecinde olduğunu, bu süreci huzur, barış ve istikrar içerisinde geçireceğini ifade etti.

İktidarın değişmesiyle milli savunmaya, milli menfaatlere zarar gelmeyeceğini, değerlerin kaybedilmeyeceğini Türkiye'yi demokrasinin gücüyle güçlendireceklerini dile getiren Babacan şöyle konuştu:

"Devletin görevi bu ülkenin güvenliğini sağlamak, eş zamanlı olarak da milletin refahını yükseltmektir. Bunun hepsini başaracağız, gerçekleştireceğiz. Biz hem milletimizin açlık sınırı altında olmasına hem de ülkemizin milli onurunun yerle bir edilmesine itiraz ediyoruz. Denetimsiz yapılaşmaya, çarpık şehirleşmeye son vereceğiz. Yerinden yönetim ilkesiyle hareket edeceğiz. İnsanımıza ve doğaya zarar veren tüm işleri de tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla sağlayacağız. Biz 15 Mayıs sabahına, yarından itibaren göreve başlamak ve sizlere hizmet için hazırız. Biz, değerli adaylarımız ve 6 siyasi parti olarak hazırız. Başarmak zorundayız ve başaracağız."