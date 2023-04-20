DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Diyarbakır'da iftar programında konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son derece hazırlıklı, donanımlı ve ne yapacağını gayet iyi bilen bir kadroyla seçimlere yürüyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Son derece hazırlıklı, donanımlı ve ne yapacağını gayet iyi bilen bir kadroyla seçimlere yürüyoruz" dedi.

Babacan, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Diyarbakır milletvekili adayı olan partisinin Kurucular Kurulu Üyesi Ali İhsan Merdanoğlu'nun Bismil ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı bayrama buruk girdiklerini kaydeden Babacan, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Babacan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığını anımsatarak, sonuçların açıklanmasıyla bir demokrasi bayramı kutlayacaklarını söyledi.

Mevcut anayasa ve seçim sisteminin partileri bir araya gelmeye zorlayan bir sistem olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Ancak siyasi partiler bir araya gelince sonuç alınabiliyor. Böyle bir sistemin içindeyiz şu anda. Hiçbir parti mevcut sistemde artık tek başına seçimi kazanmıyor. Hiçbir cumhurbaşkanı adayı da sadece kendi partisinin desteğiyle artık seçimi kazanamıyor. Sayın Erdoğan 2018'de sadece kendisinin partisinin desteğiyle seçilmedi. Başka partileri de ittifak olarak yanına aldı ancak öyle seçilebildi. İşte bu seçimde böyle bir seçim olacak. Gerçekten ülkemiz için önemli bir karar dönemi. Biz inanıyoruz ki bu seçim 7'den 70'e,kuzeyden güneye doğadan batıya tüm Türkiye kazanacak. Biz buna inanıyoruz. Kazanan demokrasi olacak."

"Son derece hazırlıklı, donanımlı ve ne yapacağını gayet iyi bilen bir kadroyla seçimlere yürüyoruz." diyen Babacan, şöyle devam etti:

"6 parti tam bir işbirliği ve güç birliği içerisinde birinci sandıktan inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanımız olarak çıkartmak istiyoruz. İkinci sandıktan da Millet İttifakı'nın toplamda mecliste çoğunluğu sağlayacak bir milletvekili sayısına ulaşmasını istiyoruz. Hedefimiz bu."