DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ortak akılla hukukla bilimle biz işimizi yapacağız. Ülkeyi öyle bir yöneteceğiz ki doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ortak akılla hukukla bilimle biz işimizi yapacağız. Ülkeyi öyle bir yöneteceğiz ki doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Kuva-yi Milliye Meydanı'nda katıldığı mitingde konuşan Babacan, Balıkesir'in alın terinin karşılığını almasını istediklerini söyledi.

Bahane üretmeyeceklerini, enkaz edebiyatı yapmayacaklarını belirten Babacan, "Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz çalışan Türkiye'nin sesiyiz. Çalışanın halinden iyi anlıyoruz. Endişeye mahal yok." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na ve milletvekili adaylarına destek isteyen Babacan, "Ortak akılla hukukla bilimle biz işimizi yapacağız. Ülkeyi öyle bir yöneteceğiz ki doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Sadece Millet İttifakı'na, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına destek verenler kazanmayacak. Tüm Türkiye kazanacak. Çünkü biz tüm Türkiye için yola çıktık." diye konuştu.

Ali Babacan, Türkiye'yi mutlu insanların, huzurun, güvenin, özgürlüğün, zenginliğin ülkesi yapacaklarını dile getirdi.

Oyların zayi olmaması gerektiğini belirten Babacan, "Tercihimizi net yapalım, açık yapalım ve birinci turda bu işi bitirelim. Kararlı hareket edersek olacak bu. Başaracağız inşallah. Siz pusulaya 'evet' mührünü vuracaksanız, biz de Türkiye'nin yarınlarına damgamızı vuracağız inşallah. İnanıyorum ki bu seçim aklıselim, sağduyu, Balıkesir, tüm Türkiye, 86 milyon kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.