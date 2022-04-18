DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Adana'da hal esnafıyla sahur yaptı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hal esnafıyla sahur yaptı.

Vedat Dolakay Hal Kompleksi'nde hal esnafıyla bir araya gelen Babacan, konuşmasına ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Babacan, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor biliyoruz ama biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Bu ülkenin çalışanlarına, girişimcilerine, gençlerine güveniyoruz. Zor dönemden geçsek de çok rahat ayağa kalkıp yarınlara güvenecek, koşacak güce sahibiz. Yeter ki ülke düzgün yönetilsin, yeter ki işin ehli insanlar iş başında olsun. Biz bunun için yola çıktık, bunun için çalışıyoruz. Hem çok çalışacaksın hem de emrolunduğu gibi dosdoğru çalışacaksın formül orada." dedi.

Esnafla sahur yapan Babacan, daha sonra Kabzımallar Esnaf Odasını ziyaret etti.