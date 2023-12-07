DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türkiye, Gazze'deki insani kriz için çaba göstermeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye, Gazze'deki insani kriz için çaba göstermek, çözüm önerilerini bir an önce somutlaştırmak zorunda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Babacan, Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in dur durak bilmeyen katliamının sürdüğünü belirten Babacan, "7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, can kaybı 16 bini aşmış durumda. Yaralanan insan sayısı 40 binin üzerinde. Gazze'de yaşayan nüfus, yaklaşık 2 milyon 300 bin. Bu sayıları 340 milyonluk ABD nüfusu ile karşılaştırıp bir orantılayalım. Öyle bir savaş düşünün ki ABD'de 2 milyon 400 bin sivil insan ölmüş olsun, 6 milyon sivil yaralanmış olsun. Kıyasladığımızda ne kadar büyük bir katliam olduğunu daha açık görebiliyoruz" diye konuştu.

'ÖNCE SİLAHLAR SUSMALI'

Babacan, konuşmasında, "Türkiye, Gazze'deki insani kriz için çaba göstermek, çözüm önerilerini bir an önce somutlaştırmak zorunda. İktidar, Gazze'de yaşananların bir iç siyasi, hamasi söylem malzemesi olmaktan öte aktif bir oyuncu olarak, barış için rol almak, görev almak zorunda. Önceliğimiz, kalıcı barışın konuşulabildiği bir ateşkes olmalıdır, önce silahlar susmalıdır. Arkasından kapsamlı bir çözüm için derhal kollar sıvanmalıdır. Hükümet diplomatik adımların yanı sıra İsrail'e yönelik ekonomik yaptırımları da derhal devreye sokmalıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)