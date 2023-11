DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesini istedi

Ali Babacan : Derhal ateşkes ilan edilmeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına ve kara operasyonuna derhal son vermeli. Derhal ateşkes ilan edilmeli" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Babacan, İsrail'in haksızca, zalimce, insanlık dışı saldırılarına devam ettiğini belirterek, " İsrail, hastaneler, mülteci kampları ve daha nice sivilin yaşadığı bölgeye her gün bomba yağdırıyor. Daha acısı, İsrail'in bu vahşetini ABD ve bazı Avrupa ülkeleri açıkça destekliyor. Hükümet ise sorunu çözme konusunda tam bir çaresizlik içinde. Ara buluculuk yapmak istediler olmadı. 'Garantörlük yapalım' dediler, ses çıkmadı. En sonunda, adına 'Cumhur İttifakı' mitingi dedikleri bir miting yaptılar. Yahu arkadaş, Filistin davası, hepimizin davası değil mi? Bu ülkede Filistin deyince onlarca yıldır iktidar muhalefet aynı duruşu ortaya koymaz mı? Sen niçin 'Cumhur İttifakı' mitingi deyip de Filistinlilerin canı üzerinden kendi siyasi propagandanı yapıyorsun? Niçin bu ülkenin insanlarını ayırıyorsun, ayrıştırıyorsun? Ayıp değil mi yahu? Bu istismar değil de nedir Allah aşkına? Filistin meselesinde hiç bir iyileşme yokken, hevesli bir şekilde İsrail'le ilişkileri düzelteme gayretine girişen Cumhurbaşkanının kendisi değil miydi? Öte yandan, seçimden önce, 'Biz kaybedersek Gazze düşer, Filistin kaybeder' diyen yine kendisi değil miydi? Akıl alır gibi değil" dedi.

'OPERASYONLARA DERHAL SON VERMELİ'

Babacan, İsrail hükümetinin Filistin'de yaptığı şeyin adının 'etnik temizlik' olduğunu vurgulayarak, "Açıkça, insanlık suçu işlenmekte. Savaş suçu işlemektedir. Buna destek olan herkesi, ölümleri artıran herkesi kınıyoruz. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına ve kara operasyonuna derhal son vermelidir. Derhal ateşkes ilan edilmelidir. Her iki tarafın elinde tuttuğu rehineler derhal serbest bırakılmalıdır. İnsani yardımlar için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım koridoru oluşturulmalı. ABD ve Avrupa ülkeleri bugüne kadar ortaya koydukları çifte standarttan vazgeçmeli, hakka, adalete ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeli. Netenyahu ve İsrail savaş kabinesinin, savaş suçlusu olarak uluslararası yargının önüne çıkarılması için gereken her türlü çaba ortaya koyulmalı. İsrail-Filistin sorununun kalıcı çözümü için; İsrail, 3 ilahi din için mukaddes olan Kudüs'le ve Mescid-i Aksa ile ilgili provakatif uygulamalardan vazgeçmeli" diye konuştu.